Около 20 тысяч казахстанцев исключили из очереди на жильё

Около 20 тысяч человек исключили из очереди на получение жилья после проведённой инвентаризации. Об этом сообщила председатель правления «Отбасы банка» Ляззат Ибрагимова.
По её словам, проверка заняла около года и потребовала масштабной работы с персональными данными. Для проведения инвентаризации необходимо было получить согласие не только самого очередника, но также его супруга и совершеннолетних членов семьи. Подтверждение оформлялось с помощью электронной цифровой подписи.
В ходе проверки выяснилось, что многие граждане уже воспользовались жилищными программами и оформили ипотеку, но продолжали числиться в очереди. При этом приобретённые ими квартиры находились в залоге у «Отбасы банка», что позволило подтвердить наличие жилья.
Ляззат Ибрагимова отметила, что исключённые из списка граждане результаты проверки не оспаривали.
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