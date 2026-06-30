Налоги платят, но закон нарушают: аким Костаная обратился к предпринимателям

Аким Костаная Марат Жундубаев раскритиковал предпринимателей, которые самовольно устанавливают торговые объекты на городской земле.
В качестве примера глава города привёл киоск в центральном сквере. По его словам, владелец не оформил земельный участок, не участвовал в аукционе и без разрешения подключился к электрическим сетям. После этого предприниматель попросил власти разрешить ему работать до 1 декабря.
— Человек ставит в центральном сквере киоск, подключается к объекту бизнеса, не оформляет землю, не проходит аукцион. А потом просит: «Оставьте меня до 1 декабря, я поработаю, потом уйду». Разве это правильно? — заявил аким.
По словам Марата Жундубаева, когда городские службы начинают принимать меры, владельцы таких объектов обращаются в Палату предпринимателей и заявляют о давлении на бизнес.
Глава города подчеркнул, что уплата налогов не освобождает предпринимателей от обязанности соблюдать остальные требования законодательства.
— Если это самовольное подключение к электрическим сетям и захват городской земли, то такие налоги нам не нужны, — отметил аким.
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