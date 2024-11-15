Очередь на жильё без чиновников: в Казахстане запустили новую систему





В Казахстане создан «Центр обеспечения жильём» с порталом orken.otbasybank.kz. Новая система позволит централизованно вести учёт граждан, нуждающихся в жилье, по всей стране. Об этом на заседании Правительства сообщила председатель правления АО «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова.

Платформа будет автоматически проверять сведения о заявителях, выявлять дублирование данных в списках и распределять жильё без участия сотрудников.

По словам Ляззат Ибрагимовой, банк подключён к 15 государственным базам данных. На основании полученной информации формируется цифровая карта семьи, которая позволяет определить, соответствует ли гражданин условиям распределения жилья.

Встать на учёт и подать заявку на участие в распределении жилья можно через мобильное приложение «Отбасы банка».

В дальнейшем в систему планируют внедрить технологии искусственного интеллекта. Они будут прогнозировать потребность регионов в жилье. Кроме того, для онлайн-консультирования граждан запустят специального ИИ-агента.

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