«За что я люблю Костанай»: «Алау» собирает видеопризнания ко Дню города

Костанаю исполняется 147 лет. В преддверии Дня города редакция «Алау» запускает праздничную акцию «За что я люблю Костанай» и приглашает жителей областного центра и региона принять в ней участие.
Расскажите, за что вы любите Костанай. Возможно, за его уютные улицы, любимые места, людей, особую атмосферу или связанные с городом воспоминания.
Для участия необходимо:
- снять вертикальное видео продолжительностью 5–7 секунд;
- продолжить фразу: «Я люблю Костанай за…»;
- отправить видео в WhatsApp или Telegram «Алау» по номеру 8 707 558 35 13;
- указать своё имя и населённый пункт.
К участию приглашаются не только костанайцы. Свои видеопоздравления могут присылать жители Рудного, Лисаковска, Аркалыка и других городов и районов области. Вы наверняка были в областном центре.
Лучшие признания редакция опубликует в сторис, а затем объединит в общий праздничный ролик. Подписывайтесь на страницу @alau, чтобы не пропустить публикацию и увидеть себя в видео ко Дню города.
Отправляя ролик, участник даёт согласие на его публикацию на информационных площадках «Алау».
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