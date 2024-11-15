Единые правила работы психологов хотят ввести в Казахстане

Министерство труда и социальной защиты населения подготовило проект Кодекса этики психологов, передаёт Zakon.kz.
Документ планируют сделать обязательным для всех специалистов, которые занимаются психологической деятельностью и зарегистрированы в государственном Реестре психологов.
Кодекс определит основные правила профессиональной работы. В их числе — компетентность специалиста, соблюдение конфиденциальности и профессиональной тайны, получение информированного согласия клиента, а также запрет на превышение полномочий.
Как пояснили в Министерстве труда, единые стандарты должны повысить качество психологической помощи и защитить получателей услуг от недобросовестных практик. Кроме того, документ призван усилить ответственность специалистов и повысить статус квалифицированных психологов.
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