В Костанае проведут гиперхлорирование воды: что нужно знать жителям

С 18 по 21 августа 2026 года в Костанае пройдут плановые работы по промывке и дезинфекции городских сетей централизованного водоснабжения, сообщает alau.kz со ссылкой на ГКП «Костанай-Су».
Работы проводятся для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности и улучшения качества питьевой воды.
В период гиперхлорирования жители могут заметить снижение давления в системе водоснабжения, характерный запах хлора, а также временное изменение цвета, прозрачности и вкуса воды.
В «Костанай-Су» рекомендуют горожанам заранее сделать небольшой запас питьевой воды. Во время проведения работ воду из-под крана следует предварительно отстаивать не менее одного-двух часов, а затем обязательно кипятить.
В ГКП «Костанай-Су» принесли извинения за временные неудобства.
Хотел лёгких денег: 22-летнего жителя Рудного осудили за работу с Sim-Box
Когда в Костанайской области спадёт жара
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.