В Костанае проведут гиперхлорирование воды: что нужно знать жителям





С 18 по 21 августа 2026 года в Костанае пройдут плановые работы по промывке и дезинфекции городских сетей централизованного водоснабжения, сообщает alau.kz со ссылкой на ГКП «Костанай-Су».

Работы проводятся для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности и улучшения качества питьевой воды.

В период гиперхлорирования жители могут заметить снижение давления в системе водоснабжения, характерный запах хлора, а также временное изменение цвета, прозрачности и вкуса воды.

В «Костанай-Су» рекомендуют горожанам заранее сделать небольшой запас питьевой воды. Во время проведения работ воду из-под крана следует предварительно отстаивать не менее одного-двух часов, а затем обязательно кипятить.

В ГКП «Костанай-Су» принесли извинения за временные неудобства.

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