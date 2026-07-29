Хотел лёгких денег: 22-летнего жителя Рудного осудили за работу с Sim-Box

Городской суд Рудного вынес приговор 22-летнему местному жителю, который стал участником преступной схемы с использованием цифрового оборудования. Об этом сообщили в прокуратуре Костанайской области.
Молодой человек нашёл предложение о лёгком заработке и поддерживал связь с неизвестными через Telegram.
«По указанию неизвестных лиц он приобрёл устройство Sim-Box, ноутбук, роутер и SIM-карты операторов сотовой связи. После подключения оборудования молодой человек организовал удалённый доступ к нему для третьих лиц», — рассказала представитель прокуратуры Костанайской области Нурсулу Пряхина.
Для чего мошенники используют Sim-Box
Интернет-мошенники могут использовать десятки и сотни SIM-карт. После блокировки одного номера они переходят на другой.
Sim-Box позволяет работать с большим количеством SIM-карт и изменять идентификационные данные абонентских номеров. Такое оборудование может использоваться для телефонного мошенничества и других противоправных действий.
Подобная схема помогает организаторам дольше оставаться незамеченными и затрудняет работу правоохранительных органов. При этом сами организаторы остаются в тени, а под уголовную ответственность попадают в том числе люди, предоставляющие им оборудование и доступ.
Какое наказание назначил суд
Подсудимый полностью признал вину и раскаялся. Его признали виновным по части второй статьи 213 Уголовного кодекса Казахстана.
«Приговором Рудненского городского суда он осуждён к одному году ограничения свободы с установлением пробационного контроля», — сообщила Нурсулу Пряхина.
В июне аналогичное наказание получил другой 22-летний житель Рудного. Закон также предусматривает штраф до двух тысяч МРП — более 8,5 миллиона тенге, исправительные или общественные работы, ограничение либо лишение свободы на срок до двух лет.
Отягчающих обстоятельств по делу не установили, поэтому осуждённому дали возможность исправиться без направления в колонию.
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