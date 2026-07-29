Водителей Костанайской области ждут усиленные проверки на дорогах

С 10 по 12 августа в Костанайской области проходит республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога».
Цель ОПМ — предупреждение дорожно-транспортных происшествий, обеспечение безопасности участников движения и пресечение нарушений ПДД.
На что обратит внимание полиция
Во время мероприятия сотрудники полиции усилили контроль за соблюдением Правил дорожного движения. Особое внимание уделяется:
- соблюдению скоростного режима с учётом дорожных и погодных условий;
- безопасной дистанции и бокового интервала;
- использованию ремней безопасности;
- применению мобильного телефона во время управления автомобилем;
- управлению транспортом в состоянии алкогольного опьянения;
- другим нарушениям, создающим угрозу участникам движения.
Департамент полиции Костанайской области призывает водителей соблюдать ПДД и ответственно относиться к безопасности на дорогах.
Водителей и пешеходов предупредили о перекрытиях в Костанае
Здания без ограждений: железные заборы уберут с проспекта в Костанае
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.