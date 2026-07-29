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Водителей Костанайской области ждут усиленные проверки на дорогах

— Сегодня, 16:33
Изображение для новости: Водителей Костанайской области ждут усиленные проверки на дорогах

Кадр из видео


С 10 по 12 августа в Костанайской области проходит республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога».

Цель ОПМ — предупреждение дорожно-транспортных происшествий, обеспечение безопасности участников движения и пресечение нарушений ПДД.

На что обратит внимание полиция

Во время мероприятия сотрудники полиции усилили контроль за соблюдением Правил дорожного движения. Особое внимание уделяется:

  • соблюдению скоростного режима с учётом дорожных и погодных условий;
  • безопасной дистанции и бокового интервала;
  • использованию ремней безопасности;
  • применению мобильного телефона во время управления автомобилем;
  • управлению транспортом в состоянии алкогольного опьянения;
  • другим нарушениям, создающим угрозу участникам движения.

Департамент полиции Костанайской области призывает водителей соблюдать ПДД и ответственно относиться к безопасности на дорогах.



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