Водителей Костанайской области ждут усиленные проверки на дорогах





С 10 по 12 августа в Костанайской области проходит республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога».

Цель ОПМ — предупреждение дорожно-транспортных происшествий, обеспечение безопасности участников движения и пресечение нарушений ПДД.

На что обратит внимание полиция

Во время мероприятия сотрудники полиции усилили контроль за соблюдением Правил дорожного движения. Особое внимание уделяется:

соблюдению скоростного режима с учётом дорожных и погодных условий;

безопасной дистанции и бокового интервала;

использованию ремней безопасности;

применению мобильного телефона во время управления автомобилем;

управлению транспортом в состоянии алкогольного опьянения;

другим нарушениям, создающим угрозу участникам движения.

Департамент полиции Костанайской области призывает водителей соблюдать ПДД и ответственно относиться к безопасности на дорогах.

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