Аэропорт Аркалыка возобновит работу спустя 34 года: названы направления и цены на билеты





В Аркалыке завершили восстановление аэропорта, который не функционировал с 1992 года. На модернизацию объекта направили 20,2 миллиарда тенге.

Площадь аэропорта составляет три тысячи квадратных метров. Он оснащён современным техническим оборудованием и сможет обслуживать до 70 пассажиров в час.

Сейчас аэропорту необходимо получить сертификат, подтверждающий соответствие требованиям авиационной безопасности.

Куда запустят рейсы

По словам заместителя акима Костанайской области Берика Танжарикова, полёты планируют начать уже в конце августа.

«К концу августа планируем открыть три направления: Аркалык — Костанай, Аркалык — Астана и Аркалык — Алматы», — сообщил Берик Танжариков.

Рейсы будет выполнять авиакомпания SCAT. На новых направлениях перевозчик планирует использовать новые воздушные суда.

Сколько будут стоить билеты

Для сохранения доступных цен авиамаршруты будут субсидировать из бюджета. На направление Аркалык — Костанай из областного бюджета выделили 239 миллионов тенге.

Ещё 294 миллиона тенге поступят из республиканского бюджета до конца 2026 года на субсидирование рейсов Астана — Аркалык и Алматы — Аркалык.

Стоимость билетов составит:

Аркалык — Костанай — 10 тысяч тенге;

Аркалык — Астана — 10 тысяч тенге;

Аркалык — Алматы — 25 тысяч тенге.

Аким Костанайской области Кумар Аксакалов отметил, что при восстановлении аэропорта особое внимание уделили его оформлению и удобству пассажиров.

«Это не просто объект инженерной инфраструктуры. Он должен быть комфортным и привлекательным. Наша цель — создать такие условия, чтобы каждый пассажир после вылета хотел вернуться сюда снова», — сказал глава региона.

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