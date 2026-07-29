Когда в Костанайской области спадёт жара

На западе, севере и востоке Костанайской области прогнозируются дождь и гроза. Днём местами возможны град и шквал.
Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 9–14 метров в секунду. Днём на севере, востоке и юге области ожидаются порывы до 15–20 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит +13…+18 градусов, на юге области — до +21. Днём ожидается +23…+28 градусов, в южных районах — до +33.
Погода в Костанае
В областном центре прогнозируется переменная облачность, осадков не ожидается.
Скорость северо-западного ветра составит 7–12 метров в секунду, днём порывы могут достигать 15–20 метров в секунду.
Ночью температура воздуха составит +16…+18 градусов, днём — +24…+26.
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