Водителей и пешеходов предупредили о перекрытиях в Костанае

11 августа в Костанае временно ограничат движение автотранспорта и пешеходов. Причиной станут плановые учения комплексных сил полиции, сообщили в Управлении специализированной службы охраны Костанайской области.
Учения начнутся в 15:00 в жилом массиве Амангельды, на территории Костанайского филиала РГП на ПХВ «Казводхоз». Их цель — отработка навыков взаимодействия комплексных сил полиции.
Какие улицы перекроют
На время проведения учений движение ограничат на следующих улицах:
- Ленина;
- Набережная;
- Тепличная.
Жителей и гостей города просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, выполнять законные требования представителей государственных органов и руководствоваться только официальной информацией.
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