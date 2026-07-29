Водителей и пешеходов предупредили о перекрытиях в Костанае





11 августа в Костанае временно ограничат движение автотранспорта и пешеходов. Причиной станут плановые учения комплексных сил полиции, сообщили в Управлении специализированной службы охраны Костанайской области.

Учения начнутся в 15:00 в жилом массиве Амангельды, на территории Костанайского филиала РГП на ПХВ «Казводхоз». Их цель — отработка навыков взаимодействия комплексных сил полиции.

Какие улицы перекроют

На время проведения учений движение ограничат на следующих улицах:

Ленина;

Набережная;

Тепличная.

Жителей и гостей города просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, выполнять законные требования представителей государственных органов и руководствоваться только официальной информацией.

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