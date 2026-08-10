Здания без ограждений: железные заборы уберут с проспекта в Костанае

На проспекте Аль-Фараби в Костанае планируют демонтировать железные ограждения и заменить их живой изгородью. Об этом сообщил аким города Марат Жундубаев.
По словам градоначальника, на проспекте осмотрели шесть объектов. Некоторые предприниматели пока не хотят отказываться от ограждений, однако практической пользы от них нет.
Вместо заборов появится живая изгородь
Марат Жундубаев отметил, что безопасность объектов сегодня обеспечивают камеры видеонаблюдения и уличное освещение.
Демонтаж ограждений должен сделать городское пространство более открытым, современным и привлекательным.
Сообщения уходят сами: МВД назвало признаки взлома WhatsApp
Пять метров ответственности: что обязаны убирать владельцы магазинов и офисов
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.