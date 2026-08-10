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Здания без ограждений: железные заборы уберут с проспекта в Костанае

— Сегодня, 15:31
Изображение для новости: Здания без ограждений: железные заборы уберут с проспекта в Костанае

Фото alau.kz


На проспекте Аль-Фараби в Костанае планируют демонтировать железные ограждения и заменить их живой изгородью. Об этом сообщил аким города Марат Жундубаев.

По словам градоначальника, на проспекте осмотрели шесть объектов. Некоторые предприниматели пока не хотят отказываться от ограждений, однако практической пользы от них нет.

Изображение 1 для Здания без ограждений: железные заборы уберут с проспекта в Костанае

Фото alau.kz

Вместо заборов появится живая изгородь

Марат Жундубаев отметил, что безопасность объектов сегодня обеспечивают камеры видеонаблюдения и уличное освещение.

Изображение 2 для Здания без ограждений: железные заборы уберут с проспекта в Костанае

Фото alau.kz

Демонтаж ограждений должен сделать городское пространство более открытым, современным и привлекательным.



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