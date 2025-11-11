Пять метров ответственности: что обязаны убирать владельцы магазинов и офисов

Собственники и пользователи магазинов, офисов, заведений общественного питания и других объектов обязаны следить не только за помещениями, но и за прилегающей территорией. Об этом сообщила руководитель отдела архитектуры и градостроительства Гулсара Курмангалиева.
Согласно Правилам благоустройства, содержать прилегающую территорию необходимо в пределах, установленных нормативами, — как правило, на расстоянии до пяти метров от объекта.
Требование действует не первый год
Как отметила Гулсара Курмангалиева, требование о содержании пятиметровой территории не является новым, однако сегодня изменился подход к его исполнению.
«Если раньше вопрос рассматривался преимущественно как уборка территории, то сейчас это часть формирования качественной городской среды. Собственник отвечает не только за отсутствие мусора, но и за общий вид своего объекта — фасад, входную группу, вывеску, наличие элементов благоустройства и состояние прилегающей территории», — подчеркнула руководитель отдела.
По словам специалиста, возле магазинов и офисов нередко можно увидеть мусор, нескошенную траву, заросшие газоны и разрушенное покрытие. Зимой к этому добавляется неубранный снег.
«Многие считают, что ответственность заканчивается сразу за порогом магазина или офиса. Это неправильный подход», — заявила Г. Г. Курмангалиева.
Возле объектов должны быть урны
Отдельное внимание специалист обратила на наличие урн для мелкого бытового мусора. Правила благоустройства предусматривают их размещение в местах массового пребывания людей и возле объектов обслуживания населения.
«Возле отдельных объектов торговли, общественного питания и сферы услуг урны отсутствуют либо их количество недостаточно. В результате возникает закономерная проблема — появление мусора возле входных групп, на тротуарах и прилегающих территориях», — отметила руководитель отдела архитектуры и градостроительства.
Собственников и пользователей объектов призвали поддерживать порядок не только внутри помещений, но и на прилегающей территории.
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