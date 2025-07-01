На пункте пропуска «Кайрак» ожидаются очереди — предупреждение

Пропускная способность автомобильного пункта пропуска «Кайрак» в Костанайской области временно снизится. Об этом сообщили в областном департаменте государственных доходов.
Возможны скопления автомобилей
Ограничения связаны с проведением ремонтных работ и благоустройством территории. Сопредельный пункт пропуска на территории России — «Бугристое».
На время работ на границе возможны скопления автомобилей и увеличение времени ожидания. По мере завершения ремонта пункт пропуска вернётся к работе в штатном режиме.
Водителям рекомендуют заранее планировать поездки, учитывать возможные задержки при пересечении государственной границы и при необходимости выбирать альтернативные маршруты.
В департаменте также напомнили, что в Казахстане действует запрет на вывоз горюче-смазочных материалов.
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