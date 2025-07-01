USD 469.93 EUR 541.64 RUB 5.71

На пункте пропуска «Кайрак» ожидаются очереди — предупреждение

— Сегодня, 11:43
Изображение для новости: На пункте пропуска «Кайрак» ожидаются очереди — предупреждение

alau.kz


Пропускная способность автомобильного пункта пропуска «Кайрак» в Костанайской области временно снизится. Об этом сообщили в областном департаменте государственных доходов.

Возможны скопления автомобилей

Ограничения связаны с проведением ремонтных работ и благоустройством территории. Сопредельный пункт пропуска на территории России — «Бугристое».

На время работ на границе возможны скопления автомобилей и увеличение времени ожидания. По мере завершения ремонта пункт пропуска вернётся к работе в штатном режиме.

Водителям рекомендуют заранее планировать поездки, учитывать возможные задержки при пересечении государственной границы и при необходимости выбирать альтернативные маршруты.

В департаменте также напомнили, что в Казахстане действует запрет на вывоз горюче-смазочных материалов.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.