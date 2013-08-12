До 11 часов без света: где пройдут отключения в Костанае

Костанайская горэлектросеть ТОО «ЭПК-forfait» опубликовала график плановых отключений электроэнергии. Ограничения связаны с ремонтом трансформаторных подстанций и воздушных линий электропередачи.
С 10 по 14 августа
Ежедневно с 10:00 до 18:00 электричество будут отключать по следующим адресам:
ТП-057:
- КНС №4 «Костанай-Су»;
- улица Совхозная: 2, 5/2, 7а, 7/1–7/20, 3/7, 1/1, 5/8, 5/4, 3/3;
- улица Южная: 2–14;
- улица Притобольская: 1–24;
- улица Тепличная: 1–30.
ТП-042:
- магазин «1+1» по улице Тепличной, 22;
- улица Тепличная: 11–31;
- улица Гольдаде: 1–7, 19, 5а, 2/1–2/6, 34–39;
- улица Геологическая: 63–69, 101.
ТП-264:
Без электроэнергии останутся ТОО «Голд Барс», магазин «Запчасти», Asem Motors, СТО «Клаксон» и ТОО «Костанай профит».
Также отключения затронут частный сектор:
- улица Хакимжановой: 64/1–64/21, 19–92;
- улица Кооперативная: 54–86, 68/1–68/6, 78/1–78/9, 86/2–86/8;
- улица 5 Декабря: 64–90, 82/2–82/8, 62/1–62/9, 64/1–64/18;
- улица Комарова: 12–85, 19/1–19/20, 40/1–40/11;
- улица Баймагамбетова: 54–98.
10 августа
С 9:00 до 18:00, РП-18:
Отключения затронут Казгидромет по улице Высокой, 9а, ресторан «Поместье», ТОО «Мукомольная компания», ТОО «Дострейд», Nord Trade Company, кондитерский цех, мастерскую, офисы и другие объекты по улице Доненбаевой.
С 9:00 до 17:00, ТП-561:
Без света останутся магазин «Жасмин», страховая компания «Намат», нотариус по улице Баймагамбетова, 47/1, магазин «Нар» и ПКСК «Виктория-17».
Отключения также пройдут по адресам:
- улица Баймагамбетова, 147/1;
- улица Наримановская: 120/1, 122/1–122/10, 126, 126/1.
11 августа
С 9:00 до 17:00, РП КСМК — ТП «Котельная»:
Электроснабжение временно ограничат для ИП Тен, ГЭК-15, ТОО «Автосервис-Костанай», ТОО «Goldmen Астана», ИП Тайжановой, ИП Бримжанова, ТОО «Moldex», «Вадиса М» и ТОО «BrothersAgro Co».
12 августа
С 9:00 до 18:00, ТП-58:
Отключения затронут управление координации занятости и социальных программ, управление энергетики, бизнес-центр «Шаян», рынок «Дастархан», магазины, аптеки, кафе и другие организации.
Электричества не будет в домах по адресам:
- улица Абая: 151, 153;
- улица Толстого: 51, 53;
- улица Гоголя: 44, 64;
- улица Касымханова: 34, 36.
Также временно отключат светофор на пересечении улиц Абая и Гоголя.
12–13 августа
С 9:00 до 20:00, ПС «Юго-Западная» — ТП-567:
Электричество отключат на АЗС «Гелиос» №7, в магазине «Светофор», СТО «АвтоБус», автосервисах, складах и на ряде предприятий. В перечень вошли «Аккумулятор-центр», «КазГазстроймонтаж», ТОО «СКВ LTD», «Мотор-техник», ТОО «ПТК-Содружество», ТОО «Астык-трейд», ТОО «Стройсервис», ТОО «Промводсервис», MBATrans и другие потребители.
13 августа
С 9:00 до 18:00, РП-6:
Отключения затронут школу №19, детский сад №27, дом-интернат по улице Волынова, сад-школу по улице Гашека, магазины, аптеку, стоматологию, автомойку и другие организации.
Без света останутся дома по адресам:
- улица Ворошилова: 9, 9/1, 50, 52, 54, 56, 60, 62, 64;
- улица Кочубея, 1;
- улица Мирошниченко, 3;
- улица Волынова: 3, 5, 7, 13, 14.
Не будет работать светофор на пересечении улиц Маяковского и Волынова.
С 9:00 до 18:00, ТП-118:
Отключения пройдут в Управлении государственных доходов по Костанаю, детском саду «Абвгдейка», колледже «Зерек», организациях «Казахтелеком», «Костанай-Кама», «Костанайводпроект», СТО «Карина», магазинах, кафе и других объектах.
Также электричества не будет по адресам:
- улица Мауленова: 35м, 33/7, 23–35/5, 35/5а;
- улица Леонида Беды: 235–237/1, 237а;
- проезд Леонида Беды: 199–233;
- улица Комарова: 136–154.
Отключат светофор на пересечении улиц Леонида Беды и Мауленова.
14 августа
С 9:00 до 18:00, КТП-709:
Без электричества останутся ТОО «Тазалык-2012» по улице Речной, 3, а также дома частного сектора по улице Речной: 1а и 1–27.
В графике возможны изменения. Жителям рекомендуют заранее зарядить мобильные устройства и отключить чувствительную бытовую технику от сети.
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