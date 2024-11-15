ИП и ТОО могут столкнуться с проблемами: предупреждение от налоговой





С 1 июля 2026 года в Казахстане действует обновлённая редакция Общего классификатора видов экономической деятельности. Большинство кодов для действующих ИП и ТОО изменили автоматически, однако предпринимателям рекомендуют самостоятельно проверить сведения.

Новая редакция ОКЭД приведена в соответствие с международной классификацией. Она должна точнее отражать современные направления бизнеса и появление новых видов деятельности. Часть прежних кодов уточнили или разделили, устаревшие исключили, а вместо них добавили новые.

Как сообщил руководитель Управления государственных доходов по Бейнеускому району Еркинбек Нурбаев, наиболее заметные изменения затронули розничную торговлю, туристическую и курьерскую деятельность, продажу газа, а также производство робототехники.

Нужно ли предпринимателям менять ОКЭД самостоятельно

Для большинства действующих ИП и ТОО переход на новые коды провели автоматически — старые значения сопоставили с обновлёнными. Однако в отдельных случаях код мог быть определён некорректно, особенно если прежний вид деятельности разделили на несколько более детализированных направлений.

Предпринимателям рекомендуют проверить присвоенный ОКЭД в личном кабинете налогоплательщика или через сервисы электронных государственных услуг. Если код не соответствует фактической деятельности, сведения необходимо актуализировать.

Жители Бейнеуского района могут обратиться за консультацией в районное Управление государственных доходов.

Ошибочно указанный ОКЭД может вызвать сложности при сдаче налоговой и статистической отчётности, получении разрешительных документов или участии в государственных закупках.

Какие коды изменились

Вид деятельности Было Стало Продажа газа по трубопроводам 35230 — продажа газообразного топлива 35231 — продажа сжиженного нефтяного газа; 35232 — продажа других видов газообразного топлива Розничная торговля моторным топливом 47301 — кроме придорожных объектов 47301 — моторное топливо, кроме сжиженного газа; 47304 — сжиженный нефтяной газ Торговля топливом на придорожных объектах 47303 47303 — моторное топливо, кроме сжиженного газа; 47304 — сжиженный нефтяной газ Прочая розничная торговля на площади от 2 000 м² 47785 47785 — прочая розничная торговля; 47786 — продажа сжиженного газа в бытовых баллонах Прочая розничная торговля на площади менее 2 000 м² 47789 47787 — продажа сжиженного газа в бытовых баллонах; 47789 — прочая розничная торговля Продуктовые магазины площадью менее 2 000 м² 47111 47115 — от 500 до 2 000 м²; 47116 — от 100 до 500 м²; 47117 — менее 100 м² Продуктовые магазины площадью от 2 000 м² 47112 47113 — более 10 000 м²; 47114 — от 2 000 до 10 000 м² Почтовая и курьерская деятельность 53200 53201 — курьерская доставка, кроме почтовых отправлений; 53209 — прочая почтовая деятельность Туристические и сопутствующие услуги 79900 79901 — работа гидов, экскурсоводов и инструкторов туризма; 79909 — другие услуги по бронированию Производство машин специального назначения 28999 28997 — производство промышленных роботов и робототехнических устройств; 28999 — производство других специальных машин

Предпринимателям советуют не откладывать проверку: корректный код ОКЭД необходим для правильного налогового и статистического учёта.

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