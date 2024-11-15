ИП и ТОО могут столкнуться с проблемами: предупреждение от налоговой

С 1 июля 2026 года в Казахстане действует обновлённая редакция Общего классификатора видов экономической деятельности. Большинство кодов для действующих ИП и ТОО изменили автоматически, однако предпринимателям рекомендуют самостоятельно проверить сведения.
Новая редакция ОКЭД приведена в соответствие с международной классификацией. Она должна точнее отражать современные направления бизнеса и появление новых видов деятельности. Часть прежних кодов уточнили или разделили, устаревшие исключили, а вместо них добавили новые.
Как сообщил руководитель Управления государственных доходов по Бейнеускому району Еркинбек Нурбаев, наиболее заметные изменения затронули розничную торговлю, туристическую и курьерскую деятельность, продажу газа, а также производство робототехники.
Нужно ли предпринимателям менять ОКЭД самостоятельно
Для большинства действующих ИП и ТОО переход на новые коды провели автоматически — старые значения сопоставили с обновлёнными. Однако в отдельных случаях код мог быть определён некорректно, особенно если прежний вид деятельности разделили на несколько более детализированных направлений.
Предпринимателям рекомендуют проверить присвоенный ОКЭД в личном кабинете налогоплательщика или через сервисы электронных государственных услуг. Если код не соответствует фактической деятельности, сведения необходимо актуализировать.
Жители Бейнеуского района могут обратиться за консультацией в районное Управление государственных доходов.
Ошибочно указанный ОКЭД может вызвать сложности при сдаче налоговой и статистической отчётности, получении разрешительных документов или участии в государственных закупках.
Какие коды изменились
|Вид деятельности
|Было
|Стало
|Продажа газа по трубопроводам
|35230 — продажа газообразного топлива
|35231 — продажа сжиженного нефтяного газа; 35232 — продажа других видов газообразного топлива
|Розничная торговля моторным топливом
|47301 — кроме придорожных объектов
|47301 — моторное топливо, кроме сжиженного газа; 47304 — сжиженный нефтяной газ
|Торговля топливом на придорожных объектах
|47303
|47303 — моторное топливо, кроме сжиженного газа; 47304 — сжиженный нефтяной газ
|Прочая розничная торговля на площади от 2 000 м²
|47785
|47785 — прочая розничная торговля; 47786 — продажа сжиженного газа в бытовых баллонах
|Прочая розничная торговля на площади менее 2 000 м²
|47789
|47787 — продажа сжиженного газа в бытовых баллонах; 47789 — прочая розничная торговля
|Продуктовые магазины площадью менее 2 000 м²
|47111
|47115 — от 500 до 2 000 м²; 47116 — от 100 до 500 м²; 47117 — менее 100 м²
|Продуктовые магазины площадью от 2 000 м²
|47112
|47113 — более 10 000 м²; 47114 — от 2 000 до 10 000 м²
|Почтовая и курьерская деятельность
|53200
|53201 — курьерская доставка, кроме почтовых отправлений; 53209 — прочая почтовая деятельность
|Туристические и сопутствующие услуги
|79900
|79901 — работа гидов, экскурсоводов и инструкторов туризма; 79909 — другие услуги по бронированию
|Производство машин специального назначения
|28999
|28997 — производство промышленных роботов и робототехнических устройств; 28999 — производство других специальных машин
Предпринимателям советуют не откладывать проверку: корректный код ОКЭД необходим для правильного налогового и статистического учёта.
«Отбасы банк» расширил список жилья, доступного для ипотеки
Казахстан накрыла новая волна пожаров
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.