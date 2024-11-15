«Отбасы банк» расширил список жилья, доступного для ипотеки

«Отбасы банк» расширил перечень объектов, которые можно использовать в качестве залога при оформлении жилищного кредита, передаёт inbusiness.kz со ссылкой на пресс-службу банка.
Теперь банк принимает квартиры в панельных домах на бетонной и керамзитобетонной основе, если срок эксплуатации здания на момент подачи кредитной заявки не превышает 60 лет. Ранее возраст таких домов ограничивался 50 годами.
Изменения затронули и индивидуальное жилищное строительство. В залог теперь можно предоставить частный дом из СИП-панелей, приобретённый у застройщика. При этом с момента ввода объекта в эксплуатацию должно пройти не более пяти лет.
К таким домам предъявляется несколько обязательных требований:
- наличие сертификата соответствия на СИП-панели;
- фундамент из водостойких материалов — бетона, железобетонных плит или бутового камня;
- завершённая внутренняя и наружная отделка;
- подключение к водоснабжению, отоплению, канализации и электроснабжению.
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