Казахстан накрыла новая волна пожаров





9 августа на территории государственного лесного фонда Казахстана зарегистрировали четыре лесных пожара. Один из них произошёл в Костанайской области, сообщает «Казавиалесоохрана».

Возгорания также зафиксировали в Акмолинской и Павлодарской областях, а также на территории государственного национального природного парка «Бурабай».

Очаги обнаружили с воздуха

Пожары выявили во время авиационного патрулирования. После получения информации к местам возгораний оперативно направили силы и технику лесных учреждений.

К тушению привлекли авиапожарных десантников «Казавиалесоохраны» и сотрудников государственной лесной охраны.

Пожарная опасность остаётся высокой

Из-за жаркой погоды и прохождения грозовых фронтов в стране сохраняется высокий уровень пожарной опасности. Лесная охрана продолжает работать в усиленном режиме, воздушное и наземное патрулирование проводится непрерывно.

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