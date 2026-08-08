Казахстан накрыла новая волна пожаров

9 августа на территории государственного лесного фонда Казахстана зарегистрировали четыре лесных пожара. Один из них произошёл в Костанайской области, сообщает «Казавиалесоохрана».
Возгорания также зафиксировали в Акмолинской и Павлодарской областях, а также на территории государственного национального природного парка «Бурабай».
Очаги обнаружили с воздуха
Пожары выявили во время авиационного патрулирования. После получения информации к местам возгораний оперативно направили силы и технику лесных учреждений.
К тушению привлекли авиапожарных десантников «Казавиалесоохраны» и сотрудников государственной лесной охраны.
Пожарная опасность остаётся высокой
Из-за жаркой погоды и прохождения грозовых фронтов в стране сохраняется высокий уровень пожарной опасности. Лесная охрана продолжает работать в усиленном режиме, воздушное и наземное патрулирование проводится непрерывно.
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