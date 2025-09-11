В Аркалыке после реконструкции открыли железнодорожный вокзал





В Аркалыке Костанайской области состоялось торжественное открытие железнодорожного вокзала после масштабной реконструкции. Обновлённое здание стало просторнее, комфортнее и доступнее для пассажиров.

В церемонии приняли участие вице-министр транспорта Республики Казахстан Жанибек Тайжанов, аким Костанайской области Кумар Аксакалов, ветераны железнодорожной отрасли и представители молодёжи.

Жанибек Тайжанов отметил, что реконструкция вокзалов проводится по поручению Главы государства. Проект направлен на развитие транспортной инфраструктуры, повышение качества обслуживания пассажиров и создание безопасных и комфортных условий.

Площадь вокзала увеличили на 680 квадратных метров

В ходе реконструкции полностью обновили трёхэтажное здание вокзала. Его площадь увеличилась на 680 квадратных метров и теперь превышает 2,5 тысячи квадратных метров.

Специалисты капитально отремонтировали кровлю, фасад и внутренние помещения. Также были модернизированы системы отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации, электроснабжения и связи.

Фасад облицевали современными фиброцементными панелями. Для внутренней отделки использовали долговечные, пожаробезопасные и легко моющиеся материалы отечественного производства. В помещениях установили подвесные потолки, а напольное покрытие выполнили из керамогранита.

Для пассажиров создали современные условия

На вокзале оборудовали просторные залы ожидания, обновили билетные кассы, комнаты матери и ребёнка и санитарные помещения. Для маломобильных граждан создана безбарьерная среда.

Кроме того, благоустроены привокзальная территория и пассажирский перрон. В здании появились современные системы видеонаблюдения, пожарной сигнализации, контроля доступа и информирования пассажиров. Также оборудованы дополнительные эвакуационные выходы, установлены новая мебель и технологическое оборудование.

В области реконструируют шесть вокзалов

Аркалыкский вокзал вошёл в масштабную программу обновления железнодорожной инфраструктуры Костанайской области. Всего реконструкция охватывает шесть объектов.

Работы уже полностью завершены на вокзалах станций Аркалык, Аманкарагай, Кушмурун и Железорудная. На станциях Костанай и Тобол продолжаются строительно-монтажные и отделочные работы, прокладка инженерных сетей, а также благоустройство прилегающих территорий и пассажирских платформ.

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