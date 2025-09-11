В Аркалыке после реконструкции открыли железнодорожный вокзал

В Аркалыке Костанайской области состоялось торжественное открытие железнодорожного вокзала после масштабной реконструкции. Обновлённое здание стало просторнее, комфортнее и доступнее для пассажиров.
В церемонии приняли участие вице-министр транспорта Республики Казахстан Жанибек Тайжанов, аким Костанайской области Кумар Аксакалов, ветераны железнодорожной отрасли и представители молодёжи.
Жанибек Тайжанов отметил, что реконструкция вокзалов проводится по поручению Главы государства. Проект направлен на развитие транспортной инфраструктуры, повышение качества обслуживания пассажиров и создание безопасных и комфортных условий.
Площадь вокзала увеличили на 680 квадратных метров
В ходе реконструкции полностью обновили трёхэтажное здание вокзала. Его площадь увеличилась на 680 квадратных метров и теперь превышает 2,5 тысячи квадратных метров.
Специалисты капитально отремонтировали кровлю, фасад и внутренние помещения. Также были модернизированы системы отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации, электроснабжения и связи.
Фасад облицевали современными фиброцементными панелями. Для внутренней отделки использовали долговечные, пожаробезопасные и легко моющиеся материалы отечественного производства. В помещениях установили подвесные потолки, а напольное покрытие выполнили из керамогранита.
Для пассажиров создали современные условия
На вокзале оборудовали просторные залы ожидания, обновили билетные кассы, комнаты матери и ребёнка и санитарные помещения. Для маломобильных граждан создана безбарьерная среда.
Кроме того, благоустроены привокзальная территория и пассажирский перрон. В здании появились современные системы видеонаблюдения, пожарной сигнализации, контроля доступа и информирования пассажиров. Также оборудованы дополнительные эвакуационные выходы, установлены новая мебель и технологическое оборудование.
В области реконструируют шесть вокзалов
Аркалыкский вокзал вошёл в масштабную программу обновления железнодорожной инфраструктуры Костанайской области. Всего реконструкция охватывает шесть объектов.
Работы уже полностью завершены на вокзалах станций Аркалык, Аманкарагай, Кушмурун и Железорудная. На станциях Костанай и Тобол продолжаются строительно-монтажные и отделочные работы, прокладка инженерных сетей, а также благоустройство прилегающих территорий и пассажирских платформ.
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