Более 1,3 тысячи осужденных освободили от наказания по амнистии в Казахстане

В Казахстане продолжается реализация закона об амнистии, принятого в связи с новой Конституцией. Документ президент Касым-Жомарт Токаев подписал 1 июля.
Сотрудники МВД и Комитета уголовно-исполнительной системы ежедневно контролируют подготовку материалов, их направление в суды и исполнение судебных решений.
В суды направили около 10 тысяч представлений
По словам первого заместителя председателя КУИС МВД РК Нияза Рыспаева, в суды уже направлено около 10 тысяч представлений. Почти 4,4 тысячи из них подготовили учреждения уголовно-исполнительной системы, еще около 7 тысяч — службы пробации.
Суды к настоящему времени рассмотрели более тысячи материалов.
В результате из учреждений уголовно-исполнительной системы освободили 620 человек. Еще 724 гражданина, находившихся на учете службы пробации, освободили от дальнейшего отбывания наказания.
Более чем 730 осужденным сократили сроки наказания.
Решение принимает только суд
В КУИС подчеркивают, что амнистия не применяется автоматически. В отношении каждого осужденного проводится отдельная правовая оценка, а окончательное решение принимает суд.
После освобождения за гражданами будет установлен административный надзор. Совместно с местными исполнительными органами им окажут помощь в трудоустройстве, восстановлении документов, а также получении социальной и правовой поддержки.
Кого амнистия не коснется
Амнистия не распространяется на осужденных за:
- коррупционные преступления;
- экстремистские и террористические преступления;
- преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних;
- преступления при опасном или особо опасном рецидиве.
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