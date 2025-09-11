Более 1,3 тысячи осужденных освободили от наказания по амнистии в Казахстане





В Казахстане продолжается реализация закона об амнистии, принятого в связи с новой Конституцией. Документ президент Касым-Жомарт Токаев подписал 1 июля.

Сотрудники МВД и Комитета уголовно-исполнительной системы ежедневно контролируют подготовку материалов, их направление в суды и исполнение судебных решений.

В суды направили около 10 тысяч представлений

По словам первого заместителя председателя КУИС МВД РК Нияза Рыспаева, в суды уже направлено около 10 тысяч представлений. Почти 4,4 тысячи из них подготовили учреждения уголовно-исполнительной системы, еще около 7 тысяч — службы пробации.

Суды к настоящему времени рассмотрели более тысячи материалов.

В результате из учреждений уголовно-исполнительной системы освободили 620 человек. Еще 724 гражданина, находившихся на учете службы пробации, освободили от дальнейшего отбывания наказания.

Более чем 730 осужденным сократили сроки наказания.

Решение принимает только суд

В КУИС подчеркивают, что амнистия не применяется автоматически. В отношении каждого осужденного проводится отдельная правовая оценка, а окончательное решение принимает суд.

После освобождения за гражданами будет установлен административный надзор. Совместно с местными исполнительными органами им окажут помощь в трудоустройстве, восстановлении документов, а также получении социальной и правовой поддержки.

Кого амнистия не коснется

Амнистия не распространяется на осужденных за:

коррупционные преступления;

экстремистские и террористические преступления;

преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних;

преступления при опасном или особо опасном рецидиве.

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