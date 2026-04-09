Туман утром и до +33 днём: какую погоду ждать костанайцам

В Костанайской области прогнозируется погода без осадков. Ночью и утром на западе и севере региона ожидается туман.
Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 9–14 метров в секунду. Днём на севере и востоке области возможны порывы до 15–20 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит +12…+17 градусов, на юге области — до +20. Днём ожидается +25…+30 градусов, на юге региона — до +33.
В Костанае прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 9–14 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут +12…+14 градусов, днём — +25…+27.
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