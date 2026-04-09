По полмиллиона тенге выплатят продавцам магазина в Костанайской области

В Карабалыкском районе спор между работниками магазина и работодателем завершился медиативным соглашением. ТОО обязалось выплатить каждому из троих продавцов по 500 тысяч тенге.
Работники обратились в Карабалыкский районный суд с требованием взыскать задолженность по заработной плате за сверхурочную работу, труд в выходные и праздничные дни. Они также потребовали компенсацию за неиспользованный отпуск и возмещение морального вреда.
Работали по 15 часов в день
Суд установил, что истцы работали продавцами в магазине, принадлежащем ТОО «М». Их рабочий день продолжался с 8:00 до 23:00.
Работодатель регулярно привлекал сотрудников к сверхурочной работе, а также к труду в выходные и праздничные дни. При этом фактически отработанное время было оплачено не полностью. После увольнения продавцы также не получили компенсацию за неиспользованный отпуск.
Стороны договорились о выплатах
Во время согласительных процедур судья-медиатор разъяснил сторонам преимущества мирного урегулирования спора.
В результате истцы уменьшили свои требования до 500 тысяч тенге каждому. Работодатель согласился выплатить указанную сумму в установленный срок.
Суд утвердил медиативное соглашение и прекратил производство по гражданскому делу.
Метки: Карабалыкский район, заработная плата, трудовой спор, сверхурочная работа, медиация
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