В озеро Тарелочка в Костанае запустили 1,5 тысячи рыб





В озере Тарелочка, расположенном в микрорайоне Аэропорт Костаная, теперь разрешена рыбалка. Накануне в водоем выпустили около 1,5 тысячи особей белого толстолобика и белого амура.

В зарыблении участвовали как мальки, так и крупные особи. Выбор именно этих видов сделали по рекомендации специалистов Научно-производственного центра рыбного хозяйства.

Перед зарыблением озеро привели в порядок. Индивидуальный предприниматель, который занимается этим проектом, очистил дно и берег водоема.

Запущенная рыба должна не только пополнить экосистему озера, но и помочь в его естественном очищении. Белый толстолобик питается водорослями, а белый амур — водной растительностью и камышом.

Зимой на озере планируют проводить аэрацию — насыщать воду кислородом. Это необходимо, чтобы предотвратить замор рыбы в период ледостава.

Аким Костаная Марат Жундубаев отметил, что власти не возражают против рыбалки на озере.

«Если будут рыбачить, я в этом ничего плохого не вижу. Я не думаю, что на удочках выловят и мы останемся без рыбы. Пускай будет. Мы просто будем ухаживать, запускать», — сказал аким.

По его словам, сейчас в водоем запустили рыбу, которая должна выполнять функцию естественной мелиорации — помогать контролировать избыточную растительность.

Кроме того, предприниматель будет заниматься лебедями, которые обитают на озере. На зиму для них подготовлен специальный домик, куда птиц планируют перевезти, а весной вернуть обратно на водоем.

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