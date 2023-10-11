Продавцов на маркетплейсах в Казахстане могут начать блокировать за нарушения





В Казахстане предлагают ввести новый механизм контроля за продажами на маркетплейсах — блокировку аккаунтов продавцов, нарушающих требования налогового законодательства. Соответствующие нормы предусмотрены проектом закона «О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс».

По данным разработчиков документа, анализ деятельности продавцов показал, что через маркетплейсы было реализовано товаров более чем на 2 трлн тенге. При этом по товарам на сумму свыше 200 млрд тенге отсутствовали документы, подтверждающие их происхождение.

По выявленным нарушениям продавцам уже направлялись уведомления. Теперь для предотвращения повторных нарушений предлагается временно приостанавливать продажи путем блокировки аккаунта на маркетплейсе.

Кроме того, казахстанские маркетплейсы планируют наделить функциями налогового агента в отношении иностранных продавцов.

Разработчики законопроекта отмечают, что товары зарубежных продавцов могут иметь более низкую себестоимость из-за отсутствия аналогичной налоговой нагрузки. По их мнению, это создает неравные условия для отечественных предпринимателей.

Для операций иностранных продавцов предлагается установить отдельный порядок налогообложения НДС. Новые правила планируется ввести с 1 января 2027 года.

Законопроект опубликован на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения. Предложения и замечания принимаются до 25 сентября.

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