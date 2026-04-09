Еще один платеж готовят казахстанцам





Казахстанским собственникам жилья могут добавить еще один обязательный расход – ежегодную страховку от землетрясений, паводков и природных лесных пожаров. Соответствующие предложения агентство по регулированию и развитию финансового рынка вынесло в рамках проекта нового закона «О рынке страхования». Сама идея уже привлекла внимание из-за того, что платить за полис придется независимо от желания владельца квартиры или дома, передает inbusiness.kz.

Новый фонд и обязательная страховка

По предварительным расчетам, ежегодный взнос может составить от 0,5 до 5 МРП, или примерно 2,2-21,6 тыс. тенге в ценах 2026 года. Размер будет зависеть от налога на имущество и уровня природного риска в конкретном регионе. В наиболее опасных зонах платеж окажется выше. В менее рискованных – ниже. При этом страхование предполагается распространить не на все имущество внутри жилья, а именно на сам объект недвижимости, используемый для постоянного проживания.

Власти объясняют инициативу масштабом потенциальных угроз: около 15 млн человек и более 3 млн жилых объектов находятся в зонах риска природных катастроф. Сейчас жилье от таких событий застраховано лишь у 3,2% владельцев домов по стране, а в Алматы – у 7,7%. По данным регулятора, государство ежегодно тратит около 18 млрд тенге на ликвидацию последствий катастроф, но этих средств хватает лишь на небольшую часть ущерба. Предполагается, что новая система позволит перераспределить часть расходов с бюджета на новый фонд – обязательного страхования жилищ. Выплата при полном уничтожении жилья может составить 500-кратный размер страхового взноса, а при повреждении – 250-кратный. То есть это будет скорее базовая социальная помощь на первоочередные расходы, а не возмещение рыночной стоимости квартиры или дома. В проекте также предусмотрен переходный период: обязательная система должна заработать не сразу, а после накопления средств фондом.

В итоге инициатива выглядит двояко: государство хочет создать механизм защиты от катастроф и снизить нагрузку на бюджет, но для граждан это означает еще один регулярный платеж.

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