Костанай обновил ключевые тепломагистрали перед зимой





В Костанае завершены основные работы по укладке теплотрасс в рамках четырех проектов по реконструкции тепломагистралей областного центра. Об этом на аппаратном совещании сообщил директор ГКП «КТЭК» Аужанов А.К.

Всего заменили 2,7 км тепловых сетей. Работы провели:

по улице Тәуелсіздік — на участке от улицы Темирбаева до Летунова, протяженностью 1,2 км;

по улице Дощанова — от Чехова до Мауленова, протяженностью 0,69 км;

вдоль улицы Шакшак Жанибек батыра — 0,783 км.

При реконструкции использовали трубы в пенополиуретановой оболочке. Такая теплоизоляция позволяет снизить теплопотери на 3–4%, а срок эксплуатации труб составляет около 30–40 лет.

Сейчас на всех участках продолжаются работы по восстановлению благоустройства: укладывается асфальтобетонное покрытие, восстанавливаются бордюры и убираются строительные площадки. Полностью завершить эти работы планируют до конца сентября.

В КТЭК отметили, что основные работы выполнили в установленный срок — за пять месяцев. При этом реконструкцию тепломагистрали вдоль улицы Шакшак Жанибек батыра, рассчитанную на два года, завершили досрочно — за один межотопительный сезон.

Работы по реконструкции тепловых сетей продолжатся и в 2027 году. Вдоль улицы Тәуелсіздік на участке от Летунова до Баймагамбетова планируется заменить еще 0,65 км тепломагистрали. Стоимость проекта составит 901 млн тенге.

Ожидается, что реализация этих проектов позволит снизить износ тепловых сетей Костаная с 59,9% до 56,7%.

Всего за последние 10 лет в городе реконструировали 16,9 км магистральных тепловых сетей. На эти работы направили 12,5 млрд тенге. Это составляет около 45% тепломагистралей, что соответствует нормативному сроку их службы — 20–25 лет.

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