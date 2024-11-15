Пожарный поезд КТЖ задействовали при тушении крупного пожара в Костанае

Пожарный поезд станции Костанай оказал помощь при тушении крупного пожара на складе предприятия по производству подсолнечного масла, передает пресс-служба КТЖ.
Как только на пульт дежурного поступил сигнал о возгорании склада по производству подсолнечного масла, на место происшествия оперативно выехали подразделения ДЧС и экстренные службы. Масштаб пожара требовал бесперебойной подачи большого количества воды, поэтому руководство ДЧС обратилось к железнодорожникам.
Помощь поступила незамедлительно. К борьбе со стихией был привлечен пожарный поезд станции Костанай для дозаправки автоцистерн. Личный состав поезда из семи человек в считанные минуты прибыл на место происшествия и немедленно включился в работу, подав два пожарных ствола от специализированного поезда для оказания помощи расчетам ДЧС. Благодаря бесперебойной подаче воды и четкой координации всех ведомств в 15:52 пожар был локализован, а в 16:34 – ликвидирован.
«Главным результатом слаженных действий стало отсутствие пострадавших и несчастных случаев, – говорит начальник негосударственной противопожарной службы Султан Смамбаев. — Кроме того, грамотные действия поездной бригады и диспетчеров позволили оперативно выехать на место пожара. А действия коллектива пожарного поезда станции Костанай в очередной раз подтвердили: железнодорожники всегда готовы прийти на помощь и проявляют при этом высокий профессионализм».
Площадь пожара составила 800 квадратных метров. В ликвидации пожара участвовали 69 человек, привлечена 21 единица техники. Причина возгорания еще устанавливается.
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