Погода в Казахстане на 22–24 сентября: дожди, грозы и усиление ветра

В Казахстане в начале новой недели ожидается переменчивая погода. С прохождением атмосферных фронтов на большей части страны прогнозируются дожди с грозами.
По республике местами усилится ветер. В ночные и утренние часы в отдельных регионах возможны туманы.
При этом температурный фон останется комфортным для конца сентября. Днём на западе страны воздух прогреется до +25…+32 °C, на северо-западе — до +20…+31 °C.
На севере и в центральных регионах ожидается +18…+27 °C, на востоке — +13…+23 °C. На юге и юго-востоке температура поднимется до +25…+32 °C.
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