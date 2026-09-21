Минздрав уточнит перечень болезней, при которых больничный может длиться более двух месяцев

Министерство здравоохранения Казахстана разработало проект изменений в перечень заболеваний, для которых установлен срок временной нетрудоспособности более двух месяцев, передает Zakon.kz
Главное изменение — к названиям заболеваний планируют добавить соответствующие коды Международной классификации болезней (МКБ). Это должно обеспечить однозначную идентификацию диагнозов и единообразное применение перечня по всей стране.
В Минздраве пояснили, что поправки носят уточняющий характер. Они направлены на исключение разночтений при применении действующих норм и повышение точности определения заболеваний.
Проект размещён на портале «Открытые НПА». Публичное обсуждение продлится до 5 октября 2026 года. В действующий перечень входит 434 заболевания.
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