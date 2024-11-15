Что будет считаться нецензурной бранью, если введут наказание за нее в СМИ и соцсетях





В Курултае находятся на рассмотрении поправки, вводящие наказание за нецензурную брань в масс-медиа и на онлайн-платформах. Надо. Но есть нюанс: в РК не определено, что считать нецензурной бранью, напоминает Zakon.kz. До сих пор это решал суд, но теперь не помешал бы официальный формуляр.

Речь идет о проекте закона «О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях по вопросам онлайн-платформ и масс-медиа». Проект был внесен еще в Мажилис (30.06.2026) перед его расформированием, а после перешел в Курултай.

В числе поправок в КоАП есть и такая:

«Часть 1 статьи 434 после слова «местах» дополнить словами «в масс-медиа и (или) на онлайн-платформах».

Статья 434 КоАП – это про мелкое хулиганство. И если поправку примут, часть 1 будет звучать так (дополнение выделено):

«Нецензурная брань в общественных местах, в масс-медиа и (или) на онлайн-платформах, оскорбительное приставание к физическим лицам и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влекут штраф в размере 20 МРП или привлечение к общественным работам на срок от 20 до 60 часов либо административный арест на срок от 5 до 15 суток».

И также предлагается дополнить статью 434 КоАП примечанием:

«Для целей части первой настоящей статьи под нецензурной бранью в масс-медиа и (или) на онлайн-платформах понимается производство и размещение и (или) распространение лицом для неопределенного круга лиц контента и (или) информации, содержащих нецензурную брань, за исключением случаев информирования о таком правонарушении».

Но дело в том, что четкого документального определения, что считается в РК нецензурной бранью, не существует.

Не сказать, что это неразрешимая проблема сама по себе. Ранее Zakon.kz публиковал статью, где подробно объяснял ситуацию. Повторять все не станем, рекомендуем к прочтению: там много интересных слов… Скажем лишь, что определяет суд (суды, согласно статье 684 КоАП, рассматривают дела о мелком хулиганстве, т.е. по статье 434 КоАП).

Запрет объявлен именно на нецензурную брань, выражающую «неуважение к окружающим», а не просто на использование обсценной лексики. Бывает же, что мат употребляют не для оскорбления: как говорится, из песни (анекдота) слова не выкинешь… Но чтобы установить этот факт, судья должен учитывать не только лексический состав произнесенных фраз, но и громкость речи, интонацию, наличие адресата и многое другое. То есть в любом случае судья будет оценивать совокупность данных.

Так что отсутствие исчерпывающего списка где-то даже логично. Ведь все вообще потенциальные ругательства не запретишь. Нельзя же, например, исключить из употребления названия домашних животных. С другой стороны, если составить исчерпывающий перечень нецензурных слов, то ругаться другими словами (и не менее обидными) тем самым будет позволено.

Короче, важен контекст. Но!

Такого «интуитивного» определения, возможно, достаточно, когда речь идет о нецензурной брани, так сказать, офлайн. Однако, чтобы мониторить весь огромный контент, выкладываемый в сетях, «в масс-медиа и (или) на онлайн-платформах», данный подход может оказаться неэффективным. Возможно, не будут лишними какие-то фильтры, которые бы выявляли мат, если угодно, автоматом. Хотя бы предварительно, для последующей проверки и решения суда.

Т.е. нечто подобное, принятое в некоторых других юрисдикциях: ученые-лингвисты составляют формуляр, учетный список, включающий ключевые корни, наличие которых в производных словах (а таких, как известно, сотни) запускало бы, так сказать, проверочный алгоритм.

Существуют же программы типа «Антиплагиат». А это была бы своего рода антиматрица.

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