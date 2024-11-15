Более 500 детей ждут места в бесплатных спортивных секциях Костанайской области

В Костанайской области более четырёх тысяч детей бесплатно занимаются спортом в рамках государственного спортивного заказа. Программа действует в регионе с 2021 года и позволяет оплачивать занятия за счёт бюджетных средств.
В 2026 году на реализацию программы предусмотрено более 1 миллиарда 130 миллионов тенге. Занятия организуют 77 частных поставщиков в 13 районах области. Всего работают 296 секций по 18 видам спорта.
«На сегодняшний день занятиями охвачено 4 328 детей. При этом сохраняется востребованность спортивных секций. В очереди находятся еще 556 детей. Если говорить о предпочтениях по видам спорта, то наиболее популярными являются такие виды, как футбол, шахматы, футзал, бокс», — сообщил руководитель управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области Жанибек Журкабаев.
Боксом по программе «Даму бала» занимаются 322 ребёнка. В одной из секций тренируются дети в возрасте от 10 до 17 лет. Свободных мест там уже нет, поэтому попасть на занятия можно только через электронную очередь.
Программа предназначена как для общего физического развития, так и для детей, которые в дальнейшем хотят связать свою жизнь с профессиональным спортом.
«Деятельность спортивной школы состоит в том, чтобы повысить спортивную подготовку, а в Даму бала мы занимаемся физкультурой, занимаемся определенными видами спорта, то есть это как кружок является», — рассказал руководитель ДЮСШ Канат Нурпеисов.
Если ребёнок показывает хорошие результаты и планирует продолжить спортивную карьеру, он может перейти из секции «Даму бала» в детско-юношескую спортивную школу. Там предусмотрена последовательная подготовка к участию в соревнованиях.
Государственным спортивным заказом пока не охвачены семь районов: Наурзумский, Амангельдинский, Камыстинский, Денисовский, Алтынсаринский, Карабалыкский и район Беимбета Майлина.
В областном управлении спорта сообщили, что работу по расширению программы продолжат в следующем году.
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