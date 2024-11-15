Более 500 детей ждут места в бесплатных спортивных секциях Костанайской области





В Костанайской области более четырёх тысяч детей бесплатно занимаются спортом в рамках государственного спортивного заказа. Программа действует в регионе с 2021 года и позволяет оплачивать занятия за счёт бюджетных средств.

В 2026 году на реализацию программы предусмотрено более 1 миллиарда 130 миллионов тенге. Занятия организуют 77 частных поставщиков в 13 районах области. Всего работают 296 секций по 18 видам спорта.

«На сегодняшний день занятиями охвачено 4 328 детей. При этом сохраняется востребованность спортивных секций. В очереди находятся еще 556 детей. Если говорить о предпочтениях по видам спорта, то наиболее популярными являются такие виды, как футбол, шахматы, футзал, бокс», — сообщил руководитель управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области Жанибек Журкабаев.

Боксом по программе «Даму бала» занимаются 322 ребёнка. В одной из секций тренируются дети в возрасте от 10 до 17 лет. Свободных мест там уже нет, поэтому попасть на занятия можно только через электронную очередь.

Программа предназначена как для общего физического развития, так и для детей, которые в дальнейшем хотят связать свою жизнь с профессиональным спортом.

«Деятельность спортивной школы состоит в том, чтобы повысить спортивную подготовку, а в Даму бала мы занимаемся физкультурой, занимаемся определенными видами спорта, то есть это как кружок является», — рассказал руководитель ДЮСШ Канат Нурпеисов.

Если ребёнок показывает хорошие результаты и планирует продолжить спортивную карьеру, он может перейти из секции «Даму бала» в детско-юношескую спортивную школу. Там предусмотрена последовательная подготовка к участию в соревнованиях.

Государственным спортивным заказом пока не охвачены семь районов: Наурзумский, Амангельдинский, Камыстинский, Денисовский, Алтынсаринский, Карабалыкский и район Беимбета Майлина.

В областном управлении спорта сообщили, что работу по расширению программы продолжат в следующем году.

Более 6 тысяч случаев ОРВИ зарегистрировали за неделю в Костанайской области За минувшую неделю в Костанайской области зарегистрировали свыше шести тысяч случаев острых респираторных вирусных инфекций....

Более 7 млн тенге потеряла казахстанка из-за фейковых инвестиций Прокуратура Костанайской области предупреждает казахстанцев о распространённой схеме мошенничества. Злоумышленники предлагают людям вложить деньги в...

Опасные перекрёстки взяли под усиленный контроль в Костанае В Казахстане в течение трёх дней проходило оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание, пешеход!». Его цель — повысить...