Более 6 тысяч случаев ОРВИ зарегистрировали за неделю в Костанайской области





За минувшую неделю в Костанайской области зарегистрировали свыше шести тысяч случаев острых респираторных вирусных инфекций. Об этом сообщили в региональном департаменте санитарно-эпидемиологического контроля.

Неделей ранее в области насчитывалось более четырёх тысяч заболевших. Специалисты называют рост заболеваемости характерным для этого времени года. Около 65% заболевших составляют дети в возрасте до 14 лет.

При этом случаев гриппа в регионе пока не зарегистрировано.

«Случаев гриппа у нас в Костанайской области еще не зарегистрировано. Первые случаи гриппа в области регистриурются в декабре месяце, ожидаем в декабре. Обычно так, да. Рост заболеваемостью он связан с наступлением эпидемиологического сезона, с наступлением холодов, с началом учебного года», — рассказала заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области Гулим Досумова.

В прошлом году в разгар эпидемиологического сезона некоторые школы региона переходили на дистанционный формат обучения. Такая возможность предусмотрена, если в классе отсутствуют из-за болезни более 30% учеников. В подобных ситуациях учебные заведения должны руководствоваться постановлением главного государственного санитарного врача.

Увеличение числа пациентов отмечают и в поликлиниках. В фильтр-кабинет поликлиники №4 Костаная ежедневно обращается вдвое больше людей, чем неделей ранее.

«Если на прошлой неделе у нас посещение было около 50-60 пациентов, то на этой неделе отмечается рост до 100-120 пациентов в день. Пик, если по сравнению с прошлым годом, пик заболевания это середина октября — ноябрь месяц и максимально мы принимали до 200-220 пациентов в день именно только в фильтре», — сообщила заведующая отделением поликлиники №4 Костаная Рита Бахтин-Шин.

Врачи рекомендуют регулярно проветривать помещения, соблюдать правила личной гигиены, избегать мест большого скопления людей и оставаться дома при появлении симптомов ОРВИ.

Одной из наиболее эффективных мер профилактики гриппа специалисты называют вакцинацию. В Костанайскую область уже поступила вакцина, сейчас её распределяют по медицинским организациям. В этом году для региона закупили 80 тысяч доз препарата «Гриппол» российского производства.

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