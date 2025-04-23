Туман ожидается в Костанае ночью и утром 19 сентября





В Костанайской области 19 сентября на западе, юге и востоке ожидается дождь. Ночью и утром западные и северные районы региона окутает туман.

Ветер северный, 9–14 метров в секунду. Днём на юге и востоке области порывы будут достигать 15–20 метров в секунду.

Ночью температура воздуха составит от +3 до +8 градусов, на юге — до +13. Днём ожидается от +17 до +22 градусов, на юге области — до +25.

В Костанае прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман. Северный ветер будет дуть со скоростью 9–14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +5…+7 градусов, днём — +17…+19.

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