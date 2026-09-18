Участковый помог 77-летнему водителю на дороге в Костанайской области





Участковый инспектор полиции Московского сельского округа помог пожилому водителю, чей автомобиль сломался на проезжей части, сообщает Polisia.kz.

Во время патрулирования территории полицейский заметил остановившуюся машину. Выяснилось, что за рулём находился 77-летний местный житель. Из-за неисправности автомобиля мужчина не мог самостоятельно продолжить движение.

Участковый помог отбуксировать машину до дома, чтобы пожилой водитель смог безопасно добраться до места назначения.

После этого мужчина поблагодарил сотрудника полиции за оказанные помощь и внимание.

Бесплатно привить питомца от бешенства смогут жители Костаная В субботу, 19 сентября, в Костанае пройдёт очередная акция «Зелёный коридор» для владельцев домашних животных....

Дороги в микрорайоне Береке расширили до 14 метров Береке остаётся одним из самых быстрорастущих микрорайонов Костаная. Вместе с увеличением количества автомобилей здесь обострилась...

Сельскохозяйственная ярмарка в Костанае пройдёт на новом месте В Костанае 19 сентября состоится сельскохозяйственная ярмарка выходного дня в рамках республиканского проекта «Дала дәмі»....