Сельскохозяйственная ярмарка в Костанае пройдёт на новом месте

В Костанае 19 сентября состоится сельскохозяйственная ярмарка выходного дня в рамках республиканского проекта «Дала дәмі».
Торговлю организуют на крытой площадке, расположенной на пересечении улиц Воинов-Интернационалистов и Генерала Арыстанбекова.
На ярмарке представят сельскохозяйственную и продовольственную продукцию местных производителей и перерабатывающих предприятий. Основной акцент сделают на продаже свежих отечественных продуктов по доступным ценам.
Проект «Дала дәмі» разработан Министерством торговли и интеграции Казахстана. Он предусматривает проведение с 19 сентября еженедельных сельскохозяйственных ярмарок по выходным дням.
Главная цель проекта — обеспечить населению прямой доступ к сезонной продукции отечественных производителей и создать для предприятий дополнительные возможности для её реализации.
Ярмарка 19 сентября станет первым мероприятием проекта. В день открытия её планирует посетить первый руководитель региона.
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