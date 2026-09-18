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Сельскохозяйственная ярмарка в Костанае пройдёт на новом месте

— Сегодня, 13:57
Изображение для новости: Сельскохозяйственная ярмарка в Костанае пройдёт на новом месте

pixabay.com


В Костанае 19 сентября состоится сельскохозяйственная ярмарка выходного дня в рамках республиканского проекта «Дала дәмі».

Торговлю организуют на крытой площадке, расположенной на пересечении улиц Воинов-Интернационалистов и Генерала Арыстанбекова.

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Схема представлена акиматом Костаная

На ярмарке представят сельскохозяйственную и продовольственную продукцию местных производителей и перерабатывающих предприятий. Основной акцент сделают на продаже свежих отечественных продуктов по доступным ценам.

Проект «Дала дәмі» разработан Министерством торговли и интеграции Казахстана. Он предусматривает проведение с 19 сентября еженедельных сельскохозяйственных ярмарок по выходным дням.

Главная цель проекта — обеспечить населению прямой доступ к сезонной продукции отечественных производителей и создать для предприятий дополнительные возможности для её реализации.

Ярмарка 19 сентября станет первым мероприятием проекта. В день открытия её планирует посетить первый руководитель региона.



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