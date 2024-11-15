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До 272 тысяч тенге выплачивают казахстанцам при рождении ребёнка

— Сегодня, 11:57
Изображение для новости: До 272 тысяч тенге выплачивают казахстанцам при рождении ребёнка

pixabay.com


За восемь месяцев 2026 года более 200 тысяч казахстанских семей оформили единовременное пособие в связи с рождением ребёнка. Об этом сообщили в Государственной корпорации «Правительство для граждан».

Для получения выплаты необязательно лично обращаться в ЦОН. После регистрации рождения ребёнка одному из родителей поступает SMS-уведомление. Чтобы оформить пособие в проактивном формате, необходимо подтвердить согласие на получение услуги и указать банковский счёт. После этого выплату назначат автоматически.

Наибольшее количество пособий оформили в Туркестанской области — свыше 28 тысяч. На втором месте находится Алматы, где выплаты получили более 19 тысяч семей. Тройку лидеров замыкает Астана — свыше 17 тысяч оформленных пособий.

Размер единовременной выплаты зависит от очерёдности рождения ребёнка. В 2026 году при рождении первого, второго или третьего ребёнка государство выплачивает 164 350 тенге. При рождении четвёртого и последующих детей сумма составляет 272 475 тенге.

Обратиться за пособием необходимо в течение 18 месяцев со дня рождения ребёнка. После истечения этого срока право на получение выплаты утрачивается.

Оформить пособие можно через отделения Государственной корпорации «Правительство для граждан». В этом случае срок оказания услуги составляет до семи рабочих дней.

При подаче заявления через портал электронного правительства или мобильные приложения банков второго уровня пособие оформляется в течение четырёх рабочих дней.



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