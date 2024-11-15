Тёплый октябрь прогнозируют в Костанайской области





В октябре 2026 года средняя месячная температура воздуха в Костанайской области ожидается в пределах от +3,9 до +7 °C. Это выше климатической нормы.

По прогнозам синоптиков, средняя температура за месяц будет выше нормы на 1–2 градуса на большей части территории Казахстана.

Около нормы температурный фон ожидается на большей части Алматинской области, областей Жетісу и Восточно-Казахстанской, на юго-востоке Туркестанской и Жамбылской областей, а также в юго-восточной половине области Абай.

Количество осадков в Костанайской области в октябре прогнозируется в пределах 14–31 мм, что соответствует климатической норме — 80–120%.

В целом по Казахстану осадки ожидаются преимущественно около нормы. В зависимости от региона их количество может составить от 6 до 62 мм. В отдельных районах юга и юго-востока страны осадков может выпасть больше нормы.

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