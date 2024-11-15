Новые правила для футбольных ворот начнут действовать в Казахстане





Министр туризма и спорта Казахстана приказом от 10 сентября 2026 года утвердил технический регламент, устанавливающий требования безопасности к спортивному оборудованию и инвентарю, сообщает Zakon.kz.

Документ распространяется на футбольные ворота, а также ворота для мини-футбола, гандбола и хоккея на траве. Он регулирует процессы проектирования, производства, монтажа, эксплуатации, хранения, перевозки и утилизации такого оборудования.

Регламент разработан для защиты жизни и здоровья людей, имущества и окружающей среды. Его требования не распространяются на специальное оборудование для спортсменов с инвалидностью, которое компенсирует нарушенные или утраченные функции организма.

Реализуемое и импортируемое в Казахстан оборудование должно быть безопасным, иметь неповреждённую упаковку, неистёкший срок хранения или годности, а также полный комплект документов. В него входят инструкция по эксплуатации, паспорт, сертификат или декларация соответствия.

При проектировании необходимо учитывать прочность, устойчивость и несущую способность конструкции, в том числе при статических и динамических нагрузках. Оборудование не должно опрокидываться или смещаться во время использования.

Конструкции должны быть без острых краёв, заусенцев и других травмоопасных элементов. Также необходимо исключить риск защемления и застревания тела, одежды или отдельных частей тела пользователя.

Производители обязаны определить допустимые нагрузки, условия эксплуатации, возрастную категорию пользователей, срок службы и основания для вывода оборудования из эксплуатации. Уровень возможной опасности будет рассчитываться с учётом возраста людей, для которых предназначен инвентарь.

Материалы не должны причинять вред здоровью и окружающей среде, вызывать ожоги при контакте с кожей, легко воспламеняться или выделять чрезвычайно токсичные продукты горения.

Конструкции должны иметь защиту от коррозии и старения, гладкие сварные швы, закруглённые углы и закрытые выступающие концы болтов. Демонтаж оборудования без специальных инструментов должен быть невозможен.

На спортивном оборудовании потребуется размещать маркировку с названием, характеристиками, сроком годности, правилами монтажа и эксплуатации, сведениями об изготовителе или импортёре, а также знаком соответствия. Документация и маркировка должны быть оформлены на казахском и русском языках.

Основные положения приказа вступят в силу 17 марта 2027 года. Требования, предполагающие проведение дополнительных мероприятий, начнут действовать не позднее чем через 12 месяцев после первого официального опубликования технического регламента.

Участок улицы Алтынсарина перекроют в Костанае 19 сентября В Костанае 19 сентября временно ограничат движение транспорта по улице Алтынсарина. Перекрытие будет действовать на...

Рынок жилья в Казахстане замер из-за дорогой ипотеки В августе 2026 года в Казахстане зарегистрировали 35 807 сделок купли-продажи жилья. Это на 3,6%...

Погода испортится в нескольких районах Костанайской области На западе, севере и востоке Костанайской области прогнозируется дождь. Ночью и утром в западных и...