Погода испортится в нескольких районах Костанайской области





На западе, севере и востоке Костанайской области прогнозируется дождь. Ночью и утром в западных и северных районах возможен туман.

Юго-западный ветер сменится северо-западным, его скорость составит 9–14 метров в секунду. Днём на западе, севере и востоке области ожидаются порывы до 15–20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит от +9 до +14 градусов, на юге области — до +17. Днём ожидается +17…+22 градуса, на юге региона — до +25.

В Костанае прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 9–14 метров в секунду. Ночью температура составит +12…+14 градусов, днём — +18…+20.

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