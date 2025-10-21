Вопрос повышения минимальной зарплаты рассмотрят в Казахстане в октябре

Вопрос возможного повышения минимальной заработной платы в Казахстане планируют обсудить после 14 октября. Об этом 17 сентября сообщил первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин, передаёт Zakon.kz.
Журналисты поинтересовались, сохранится ли МЗП в ближайшие три года на уровне 85 тысяч тенге, несмотря на ранее озвученные планы по её поэтапному повышению до 150 тысяч тенге.
«На самом деле расчёты есть. Этот вопрос будем обсуждать в Курултае. Первое чтение будет где-то в октябре», — ответил Азамат Амрин.
Депутат Татьяна Савельева уточнила, что первое чтение законопроекта о республиканском бюджете состоится 14 октября. До этого депутаты рассмотрят основные параметры расходов, доходов и дефицита бюджета.
После 14 октября начнётся обсуждение сравнительной таблицы к проекту. Тогда же депутаты планируют рассмотреть вопрос о размере минимальной заработной платы.
Пока решение о повышении МЗП не принято.
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