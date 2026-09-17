В Костанайской области 24 ошибочные даты едва не лишили фермера миллионов





В Карабалыкском районе предприниматель едва не лишился государственных субсидий из-за ошибок, допущенных сотрудниками ветеринарной службы.

Для создания молочно-товарной фермы инвестор приобрёл в России более 400 племенных коров и быков. Однако при регистрации 24 животных специалисты неверно указали даты их рождения.

В результате сведения в информационной системе не совпали с данными племенных свидетельств. Из-за расхождений предприниматель не мог получить субсидии на сумму свыше 9 млн тенге.

Прокуратура установила должностное лицо, допустившее ошибки. Его привлекли к дисциплинарной ответственности. Инвестору также оказали правовую помощь при обращении в суд.

После утверждения мирового соглашения ветеринарная станция исправила сведения в информационной системе. Предприниматель смог подать заявку на получение субсидий.

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