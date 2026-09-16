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Проезд большегруза на красный свет попал на камеры ЦОУ в Костанайской области

— Сегодня, 14:40
Изображение для новости: Проезд большегруза на красный свет попал на камеры ЦОУ в Костанайской области

Фото пресс-службы ДП


Камеры Центра оперативного управления зафиксировали, как водитель большегрузного автомобиля Shacman проехал на запрещающий сигнал светофора.

Сотрудники полиции Костанайского района установили водителя и привлекли его к административной ответственности. В отношении нарушителя составили протокол и назначили административное взыскание.

В полиции напомнили водителям о необходимости соблюдать сигналы светофора и быть особенно внимательными на участках дорог возле школ и других мест, где могут находиться дети.



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