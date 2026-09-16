Читающую аллею с QR-библиотекой и солнечной станцией открыли в школе Костанайской области
В Железнодорожной общеобразовательной школе Карасуского района появилось новое пространство для чтения и отдыха — Kitap...
Выпуск ТВ-новостей — 16.09.26-видео
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