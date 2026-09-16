Читающую аллею с QR-библиотекой и солнечной станцией открыли в школе Костанайской области





В Железнодорожной общеобразовательной школе Карасуского района появилось новое пространство для чтения и отдыха — Kitap Alley. Проект объединил традиционные книги, цифровые технологии и экологические решения.

Идею разработали и реализовали педагоги и сотрудники школы. Поддержку оказало ТОО «Железнодорожное-АМФ». Руководитель предприятия Ирина Осипова поддержала инициативу, а компания предоставила необходимые строительные материалы.

На аллее оборудовали места для чтения и отдыха, а также создали QR-библиотеку. Школьники могут с помощью смартфона отсканировать код и получить доступ к электронным книгам.

Ещё одним элементом пространства стала солнечная станция для зарядки мобильных устройств. Идею предложил педагог школы Хамит Габдулин. Благодаря этому учащиеся могут на практике увидеть, как возобновляемые источники энергии используются в повседневной жизни.

Открытие Kitap Alley стало продолжением работы школы по развитию культуры чтения. В 2026 году учебное заведение также выступило инициатором районного проекта «Читающее лето — 2026».

Проект объединяет направления программы воспитания «Адал азамат» — «Читающая нация» и «Таза Қазақстан». По словам директора школы Жанны Бреус, формировать ценности эффективнее через среду, в которой дети могут самостоятельно читать, узнавать новое, использовать современные технологии и бережно относиться к окружающему пространству.

Сегодня аллея уже принимает читателей. Здесь школьники могут выбрать бумажную или электронную книгу, почитать на свежем воздухе и зарядить мобильное устройство от солнечной энергии.

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