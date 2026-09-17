Соцвыплаты заставят вернуть: предупреждение для казахстанцев





Казахстанцам не нужно обращаться к посредникам или платить третьим лицам за оформление социальных выплат. Об этом напомнили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

В социальных сетях встречаются объявления, авторы которых обещают гарантированно оформить, продлить или ускорить получение выплат. Некоторые предлагают создать фиктивные трудовые отношения или предоставить недостоверные сведения, передает zakon.kz

В ведомстве предупредили, что незаконно полученные средства придётся вернуть. За предоставление заведомо ложной информации также может наступить ответственность.

В 2025 году в 12 регионах Казахстана возбудили более 30 уголовных дел, связанных с незаконным получением социальных выплат. В пяти регионах суды вынесли семь приговоров. В ходе расследований выяснилось, что некоторых граждан вовлекали в подобные схемы через объявления в соцсетях.

По данным Государственного фонда социального страхования, с января по август 2026 года выплаты получили 1 млн 64 тысячи человек. Общая сумма составила около 527 млрд тенге.

Социальные выплаты предусмотрены при утрате трудоспособности, потере кормильца или работы, снижении дохода в связи с беременностью и родами, усыновлении ребёнка, а также уходе за ребёнком до полутора лет.

Для оформления выплат не требуется передавать посторонним данные удостоверения личности и банковской карты, SMS-коды, сведения об электронной цифровой подписи и другую конфиденциальную информацию.

Узнать условия назначения выплат можно на официальных ресурсах Минтруда, Государственного фонда социального страхования и портале eGov.kz. Консультацию также предоставляют по номеру 1414.

В Костанайской области 24 ошибочные даты едва не лишили фермера миллионов В Карабалыкском районе предприниматель едва не лишился государственных субсидий из-за ошибок, допущенных сотрудниками ветеринарной службы....

Проезд большегруза на красный свет попал на камеры ЦОУ в Костанайской области Камеры Центра оперативного управления зафиксировали, как водитель большегрузного автомобиля Shacman проехал на запрещающий сигнал светофора....