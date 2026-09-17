«Мы не нападали»: в Костанае начался суд по делу об избиении полицейского





В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Костанайской области началось рассмотрение резонансного дела об избиении сотрудника полиции.

На скамье подсудимых находятся 21-летний Руслан Пасечник, 22-летний Амир Дамирулы и 25-летний Арнур Арманулы.

Согласно материалам дела, утром 28 марта молодые люди распивали спиртные напитки во дворе дома №60 в микрорайоне Береке. По версии обвинения, они вели себя вызывающе, громко спорили и нецензурно выражались.

Сотрудник полиции Руслан Казиев, который в тот момент направлялся на службу, усадил детей в автомобиль, после чего сделал компании замечание и попросил молодых людей разойтись по домам. Как следует из обвинения, замечание переросло в конфликт и драку. Происходящее жители микрорайона сняли на видео с разных ракурсов.

В результате Казиев получил сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и другие повреждения.

Государственный обвинитель Еркебулан Айтбаев сообщил, что подсудимым вменяется применение группой лиц насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им служебных обязанностей.

Руслан Пасечник заявил в суде, что признаёт обвинение частично.

«Уважаемый суд, данное обвинение признаю частично, по части четвёртой, в связи с тем, что мы не нападали на данного сотрудника полиции», — сказал подсудимый.

Сторона защиты считает, что применённое к сотруднику полиции насилие не представляло опасности для его жизни и здоровья. При такой квалификации подсудимым может грозить от трёх до семи лет лишения свободы. Обвинение настаивает на более тяжкой квалификации, предусматривающей от 10 до 15 лет лишения свободы.

Потерпевший рассказал суду, что решил сделать замечание после того, как увидел рядом с молодыми людьми бутылку водки. По его словам, двое участников компании первоначально отреагировали спокойно.

«Пасечник и Арманулы более-менее. Ну, как бы они: „Да, всё, хорошо“. И при этом один из них, Дамирулы, начал вести себя агрессивно. Он начал говорить: „Кто ты такой? Иди, следуй, куда и шёл!“ Начал руками размахивать, хватать меня за руку, отталкивать меня. Сбил телефон», — сообщил Руслан Казиев.

Потерпевший также отверг предположение о том, что сам мог спровоцировать конфликт.

«Я до этого служил в патрульной полиции. И поэтому подходить агрессивно к молодым людям, тем более если они выпившие, это, я думаю, чревато. И поэтому я бы никогда так не поступил. Это опасно прежде всего для себя самого», — пояснил он.

Подсудимых планируют допросить после свидетелей и исследования материалов уголовного дела. Судебное разбирательство продолжается.

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