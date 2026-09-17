Рынок жилья в Казахстане замер из-за дорогой ипотеки





В августе 2026 года в Казахстане зарегистрировали 35 807 сделок купли-продажи жилья. Это на 3,6% меньше, чем в июле, и на 13,5% — по сравнению с августом прошлого года. Количество сделок сокращается второй месяц подряд, передает rus.baq.kz

Девелопер и эксперт в сфере строительства и реновации Диляра Сейтнурова связывает снижение активности прежде всего с высокой стоимостью кредитов. Рыночные ипотечные ставки сделали покупку жилья недоступной для многих семей.

«Реальная покупательная способность просела. Люди не перестали хотеть квартиру. Спрос никуда не делся. Он просто заблокирован платежом. Человек готов купить, но не проходит по кредиту», — пояснила эксперт.

Раньше рынок поддерживали льготные программы, однако теперь условия участия в них стали строже. В частности, для оформления ипотеки по программам «Наурыз» и «7-20-25» у заявителя не должно быть жилья в собственности в течение последних пяти лет. Кроме того, необходимость иметь депозит в размере двух миллионов тенге также сокращает круг потенциальных покупателей.

Наиболее заметное снижение числа сделок в августе зафиксировали в Алматинской области — на 21,1%. По мнению Сейтнуровой, рынок региона необходимо рассматривать отдельно от Алматы. Значительную его часть составляют частные дома и земельные участки, спрос на которые зависит от сезона.

«Летом активно берут загород. К концу лета волна спадает, и статистика проседает резче», — отметила она.

Кроме того, при сравнительно небольшом количестве сделок даже изменение на несколько сотен операций может существенно повлиять на общую динамику.

По оценке эксперта, нынешнее охлаждение рынка вызвано одновременно сезонными и фундаментальными причинами. Более полную картину покажут сентябрь и октябрь, которые традиционно считаются активным деловым периодом. Если количество сделок после лета не увеличится, можно будет говорить уже о структурном спаде.

Сильнее всего высокие ставки отражаются на вторичном рынке, поскольку большинство льготных ипотечных программ ориентировано на новостройки. В августе число сделок с квартирами сократилось на 3%, а с индивидуальными жилыми домами — на 5,8%.

«Новостройку частично держат господдержка и рассрочка от застройщиков. Вторичку в основном берут по рыночной ставке, а рыночная ставка сейчас заградительная», — подчеркнула Сейтнурова.

При оформлении рассрочки у застройщика эксперт советует учитывать итоговую стоимость недвижимости, а не только обещанное отсутствие процентов.

Несмотря на уменьшение количества сделок, заметного снижения цен пока не наблюдается. Владельцы квартир на вторичном рынке чаще откладывают продажу или сдают недвижимость в аренду, чем соглашаются значительно уступить в цене.

«Поэтому мы видим не снижение цен, а снижение числа сделок. Рынок замирает, а не дешевеет», — объяснила эксперт.

Застройщики также ограничены в возможности снижать цены из-за увеличения себестоимости строительства. Дополнительное давление на отрасль может оказать НДС, влияние которого, по прогнозу Сейтнуровой, станет заметно в стоимости новых проектов в 2027–2028 годах.

При этом на рынке могут появляться отдельные скидки, акции и предложения по отделке, однако резкого падения цен эксперт не ожидает.

До конца 2026 года активность, вероятнее всего, останется на нынешнем уровне или немного снизится. Небольшое оживление возможно за счёт отложенного спроса, но говорить о полноценном восстановлении пока рано.

Одним из главных условий для возвращения массового покупателя Сейтнурова называет снижение рыночной ипотечной ставки примерно до 12–13%.

«Пока она стоит на 20%, массового покупателя рынок не увидит», — заявила эксперт.

Для восстановления рынка также необходим рост реальных доходов населения, расширение адресных жилищных программ и укрепление доверия покупателей к застройщикам.

«Спрос не исчез. Он ждёт своего момента. Как только деньги подешевеют, рынок оживёт быстрее, чем сейчас кажется», — заключила Сейтнурова.

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