Участок улицы Алтынсарина перекроют в Костанае 19 сентября

В Костанае 19 сентября временно ограничат движение транспорта по улице Алтынсарина. Перекрытие будет действовать на участке от улицы Гоголя до улицы Павлова.
Ограничения вводятся на один день в связи с проведением ремонтных работ.
На это время изменится схема движения автобусных маршрутов № 7, № 10 и № 103.
Водителей просят заранее планировать поездки и выбирать альтернативные пути движения. Схема перекрытия дороги и временные маршруты общественного транспорта прилагаются.
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