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Участок улицы Алтынсарина перекроют в Костанае 19 сентября

— Сегодня, 11:21
Изображение для новости: Участок улицы Алтынсарина перекроют в Костанае 19 сентября

pixabay.com


В Костанае 19 сентября временно ограничат движение транспорта по улице Алтынсарина. Перекрытие будет действовать на участке от улицы Гоголя до улицы Павлова.

Ограничения вводятся на один день в связи с проведением ремонтных работ.

На это время изменится схема движения автобусных маршрутов № 7, № 10 и № 103.

Водителей просят заранее планировать поездки и выбирать альтернативные пути движения. Схема перекрытия дороги и временные маршруты общественного транспорта прилагаются.

Изображение 2 для Участок улицы Алтынсарина перекроют в Костанае 19 сентября



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