По 10 млн тенге получат лучшие читатели Казахстана

В Казахстане победителям республиканского проекта «10 читателей года» вручат по 10 млн тенге. Об этом сообщил министр культуры и информации Арман Кырыкбаев.
Проект стартовал 1 сентября в рамках реализации указа Президента о развитии культуры чтения и формировании интеллектуальной нации. Он проходит в 195 районах и 87 городах страны, передает rus.baq.kz
Участники будут соревноваться в восьми категориях. Присоединиться к марафону могут школьники, студенты, педагоги, государственные служащие, учёные, писатели, журналисты и другие желающие.
По условиям проекта необходимо за шесть месяцев прочитать 15 книг, после чего участники должны продемонстрировать знание произведений в интеллектуальных состязаниях.
Как отметил министр, за первые две недели на специальной платформе зарегистрировались более миллиона человек.
По итогам марафона денежные призы получат около четырёх тысяч участников. Победители региональных этапов встретятся в республиканском финале, где определят десять лучших читателей страны.
«По итогам проекта около четырех тысяч победителей получат денежные призы. Лучшие участники каждого региона встретятся в республиканском финале. По итогам соревнования определят 10 читателей года. 23 апреля, в Национальный день книги, каждому из них вручат специальный приз в размере 10 миллионов тенге», – сообщил Арман Кырыкбаев.
Отдельно в проекте предусмотрена категория «Парасат». Её участникам предстоит прочитать 15 книг о лидерстве, управлении и служении государству, а затем поделиться своими мыслями о прочитанном. Денежное вознаграждение в этой категории не предусмотрено.
Арман Кырыкбаев также зарегистрировался для участия в марафоне в категории «Парасат» и пригласил присоединиться к проекту членов Правительства, депутатов Мажилиса, акимов, предпринимателей и общественных деятелей.
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