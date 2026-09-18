Дороги в микрорайоне Береке расширили до 14 метров





Береке остаётся одним из самых быстрорастущих микрорайонов Костаная. Вместе с увеличением количества автомобилей здесь обострилась проблема узких дорог, особенно заметная в часы пик.

Мейрамбек Жанболсынов живёт в Береке четыре года. По его словам, раньше из-за плотного движения проехать по микрорайону было непросто. Сейчас ситуация постепенно меняется, однако проблема с парковочными местами остаётся.

«Конечно, это радует. Здесь действительно тесно. Особенно вечером: если приезжаешь поздно, найти место для парковки практически невозможно. При строительстве Береке территорию по сторонам изначально предусмотрели небольшую. Поэтому хотелось бы, чтобы в дальнейшем рассмотрели и вопрос с парковками. Если их станет больше и территорию немного расширят, было бы вообще хорошо», — рассказал житель микрорайона Береке Мейрамбек Жанболсынов.

После многочисленных обращений жителей и открытия новой школы №31 городской отдел строительства скорректировал проект дорожной инфраструктуры.

Работы охватывают 6,2 километра дорог. Их стоимость составляет около 2,3 миллиарда тенге. На данный момент проект реализован на 90%. Завершить основные работы планируют до конца сентября.

«Была увеличено ширина дорожного полотна по разным проездам ориентировочно с 6 до 14 метров где-то, вот в частности по третьему проезду. Первые проезд у нас остался без изменений — он от кольца до ул.Мира, там 14 метров у нас. Затем, вот второй проезд двухполосное движение, там мы увеличили с четырех до семи метров. Вот, четвертый проезд мы сейчас на нем стоим, это с шести до 14 метров тоже был увеличен», — сообщил заместитель руководителя отдела строительства акимата Костаная Алексей Тихон.

На расширяемых участках также предусмотрены тротуары. За школой №31 построили новую дорогу шириной семь метров и протяжённостью более 720 метров. Раньше осенью и зимой здесь было сложно не только проехать, но и пройти пешком.

Скорректированный проект разработан с учётом дальнейшего развития этой части города. В перспективе планируется строительство сквозных дорог, которые свяжут микрорайон с основной частью Костаная.

«У нас далее в планах развитие города, будет устройство сквозных дорог вот с первого проезда соединяющие с основной частью города, это с кольца и далее до ул.Фролова там будет прямо проезд получается, то да, он рассчитан на перспективу», — пояснил Алексей Тихон.

Стоимость и сложность работ увеличились из-за необходимости переносить инженерные сети, проходящие под дорогами. Освещение в микрорайоне Береке планируют установить до конца года.

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